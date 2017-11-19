Черевченко: у «Балтики» серьёзные финансовые проблемы: большие долги по зарплате

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Авангардом» в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги и рассказал о финансовых проблемах команды. Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Мы предполагали, что комбинационного футбола будет мало, потому что поле не позволяет это делать. Было много борьбы, а кто её выигрывает, тот выигрывает игру. А так матч неиспользованных моментов с обеих сторон. Спасибо всем, кто переживает за «Балтику». Зрители не пожалели, хотя брака в передачах из-за поля было много. В предсезонке будем исправлять ситуацию, потому что находимся не на том месте, на котором хотели бы. Проведём сборы в Турции.



Есть серьёзные финансовые проблемы. Большие задолженности перед футболистами. Поэтому о трансферах говорить рано. Кто пойдёт в такую команду, где есть проблемы с финансами? Когда сложилась такая финансовая ситуация, тут невозможно удержать игроков. Как я могу сказать футболисту «нет», если его зовут в другую команду, где всё благополучно», — цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.