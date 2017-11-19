Тренер «Луча-Энергии»: то, что творилось во втором тайме, не касается денег

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал поражение от «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Поздравляю соперника с победой. Тяжело проигрывать, когда ведёшь 2:0. Нам нужно было контролировать игру во втором тайме. Нужно было забить ещё гол, но очень легко потеряли преимущество в центре поля. А в конце допустили ошибку. Потеряли три очка. Во втором тайме произошла катастрофа. Говорить о том, что повлияла адаптация, я бы не стал.



Новый спонсор помогает, получили зарплату за несколько месяцев. Но то, что сегодня творилось во втором тайме, не касается денег. Мы эту игру сами проиграли… Было приятно сегодня встретиться с Александром Точилиным, с которым мы играли в московском «Динамо» и Александром Новиковым, который был моим первым тренером в России», — цитирует тренера сайт ФНЛ.