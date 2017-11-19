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Мойес: я не хочу слышать никаких оправданий от игроков «Вест Хэма»

Футбол

Новый главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес отметил, что не хочет слышать от игроков оправданий.

«Я не хочу слышать никаких оправданий. Я не навешиваю ни на кого ярлыков и рассчитываю на каждого. Было зафиксировано, что мы находимся среди худших команд лиги по множеству физических характеристик, поэтому я не хочу слышать оправдания.

Просто надо продолжать выполнять свою работу и жертвовать собой ради товарищей по команде. Надо быть частью команды, а не обособленным человеком", — цитирует Мойеса Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес
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