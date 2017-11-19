Мойес: я не хочу слышать никаких оправданий от игроков «Вест Хэма»

Новый главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес отметил, что не хочет слышать от игроков оправданий.

«Я не хочу слышать никаких оправданий. Я не навешиваю ни на кого ярлыков и рассчитываю на каждого. Было зафиксировано, что мы находимся среди худших команд лиги по множеству физических характеристик, поэтому я не хочу слышать оправдания.

Просто надо продолжать выполнять свою работу и жертвовать собой ради товарищей по команде. Надо быть частью команды, а не обособленным человеком", — цитирует Мойеса Sky Sports.