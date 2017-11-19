Моуринью: видеть Ибрагимовича на поле жутко приятно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал разгром «Ньюкасл Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Форвард Златан Ибрагимович, завершивший восстановление после серьёзной травмы колена, полученной в апреле, вышел на замену на 77-й минуте.

«Я доволен тремя очками, качеством нашего футбола после гола „Ньюкасла“ и, очевидно, возвращением травмированных игроков, что всегда хорошо, а особенно в случае со Златаном Ибрагимовичем, вернувшимся после такой драматической травмы. Видеть его на поле жутко приятно.



Поль Погба — это игрок другого класса, он и Неманья Матич стали двигателем команды. Пока Поль не подустал, он вёл игру и всё контролировал», — сказал тренер в эфире BT Sport.