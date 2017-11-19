«Зенит» — «Тосно»: на матче ожидается до 52 тыс. зрителей

Сегодня, 19 ноября, «Зенит» встретится с «Тосно» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, на матче ожидается до 52 тыс. зрителей, команду из Ленинградской области поддержат до 1,5 тыс. болельщиков. Ранее команды определились с тем, что «Зенит» сыграет в лазурном комплекте игровой формы, а «Тосно» — в белом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РФПЛ «Зенит» — «Тосно».