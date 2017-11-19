Грозный: «Иртыш» не продлил со мной контракт? Я не знал, спасибо за информацию

Украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал решение казахстанского «Иртыша» не продлевать с ним контракт. Под руководством Грозного «Иртыш» занял четвёртое место в чемпионате Казахстана по итогам прошедшего в стране сезона и обеспечил себе место в квалификации Лиги Европы—2018/19.

«Иртыш» не стал продлевать со мной контракт? Не знал, вы первый, кто мне сообщает об этом. И где об этом было сказано? На официальным сайте? Спасибо за информацию, надо будет обязательно прочитать.

В данный момент я уже неделю как нахожусь в Киеве, где занимаюсь семейными делами, решаю разные бытовые проблемы. Поэтому от футбольных дел, пока выдалось свободное время, немного отошёл. Бывает даже, что не всегда доступен по телефонной связи, — может, поэтому и не в курсе всех событий.

Ну, а по поводу информации о моей работе в «Иртыше» могу сказать, что никто из клуба мне ничего не сообщал. На данный момент могу только подтвердить, что контракт у меня был заключён на три месяца — с 15 августа по 15 ноября, и он подошёл к своему завершению. На должность главного тренера меня утверждал аким Павлодарской области Булат Жумабекович Бакауов, с которым и существовала договорённость о работе.

Последняя моя встреча с ним состоялась 9 ноября — после завершения сезона. На ней аким поблагодарил меня за выполнение задачи по выходу команды в еврокубки на следующий год и выразил надежду, что наше сотрудничество продолжиться и в дальнейшем. Насколько я понимаю, диалог о продолжении работы должны вести непосредственно работодатель и работник, — то есть, аким Павлодарской области и я. Данный вопрос не в компетенции клуба.



Обиды как таковой у меня нет — ведь тренерская доля такая, что, даже выполнив задачу, ты можешь покинуть свой пост. За свою карьеру я привык ко многим ситуациям. Здесь самое главное, что мы вместе с футболистами и болельщиками смогли завоевать место в еврокубках", — сказал Грозный.