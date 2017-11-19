Назначен арбитр на матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Марибор»

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Марибор».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром встречи назначен шотландец Уильям Коллам. Ассистенты рефери — Дэвид Макгичи и Фрэнк Коннор. Дополнительные ассистенты судьи — Бобби Мадден и Джон Битон. Четвёртый арбитр — Дуглас Поттер.

Матч «Спартак» — «Марибор» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 21 ноября. Начало — в 20:00 мск.

Турнирная таблица группы E Лиги чемпионов: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.