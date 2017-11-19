Ю. Газзаев: у «Волгаря» есть осанка, стойка, команда держится, но нет реализации

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал поражение в матче 24-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Игрой команды я доволен больше, чем, наверное, многими играми, которые по результату были лучше. Команда имела лицо, она доминировала, я считаю, во многих компонентах. Моменты создавали и выглядели достойно, уверенно. Другое дело, что реализации нет. Над этим надо работать.

Если взять содержание последних игр, команда держится, у неё есть осанка, стойка. И она достаточно мобильна, агрессивна. И это приятно. Через содержание придут очки. Через такие игры люди набираются опыта. Реализация – это не только мастерство в чистом виде. Это тот опыт, когда люди могут ситуацию оценить и решить, каким образом посылать мяч в ворота, как и кому сделать передачу.

Говорят: «Опыт – это не возраст, опыт – это число повторений». Такой турнир полезен этой команде. Надеюсь, она на правильном пути. Мы сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. К весне она должна подойти в ещё лучшем состоянии. Дай бог сохранить эту команду. И, я думаю, следующий сезон команда, имея чувство собственного достоинства, имея какой-то уровень мастерства, сможет смотреть вперёд и ставить реальные какие-то цели. Ну, а о себе… Могу сказать, я подумаю, со мной она это будет делать или без меня», — цитирует Газзаева сайт ФНЛ.