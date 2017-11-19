«Тамбов» обыграл «Зенит-2» и вышел на четвёртое место в ФНЛ

«Тамбов» одержал победу над «Зенитом-2» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

Голами в составе «Тамбова» отметились Илья Гультяев, Сергей Шевчук и Евгений Шляков. У сине-бело-голубых единственный мяч забил Владислав Сиротов. В середине второго тайма Шевчук мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

«Тамбов» набрал 42 очка и вышел на четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. «Зенит-2» (21) — 18-й.