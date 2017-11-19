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«Тамбов» обыграл «Зенит-2» и вышел на четвёртое место в ФНЛ

Футбол

«Тамбов» одержал победу над «Зенитом-2» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

Голами в составе «Тамбова» отметились Илья Гультяев, Сергей Шевчук и Евгений Шляков. У сине-бело-голубых единственный мяч забил Владислав Сиротов. В середине второго тайма Шевчук мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

«Тамбов» набрал 42 очка и вышел на четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. «Зенит-2» (21) — 18-й.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Тамбов
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:0 – Гультяев – 13, 2:0 – Шевчук – 24, 3:0 – Шляков – 31, 3:1 – Сиротов – 36
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Зенит-2 ФК Тамбов
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