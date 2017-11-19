Источник: Тавеккио покинет пост президента Федерации футбола Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио уйдёт со своего поста, утверждает издание La Repubblica. 74-летний функционер официально подаст в отставку завтра, 20 ноября. В 2018 году пройдут выборы нового главы итальянской федерации.

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.