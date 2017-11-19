Каррера: Промес — это Криштиану Роналду «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кого из игроков чемпионата России можно сравнить с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

«Кто русский Криштиану Роналду? Трудно сказать. Сейчас трудно найти русского Роналду, но есть хорошие игроки. Кого-то из „Спартака“ трудно сравнивать с ним. Думаю, что Роналду — это особый игрок, тогда можно назвать Промеса. Он играет на позиции Роналду. Если кто-то хочет повторить успех Криштиану, то должен очень много работать», — сказал Каррера.