Чонтофальски: России не хватает таких игроков, как Шава и Паша

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски, который приехал в Санкт-Петербург на празднование 10-летия первого российского чемпионства «Зенита», высказал мнение о сборной России.



«России не хватает таких игроков, как Шава (Аршавин. — Прим. „Чемпионата“) и Паша (Погребняк. — Прим. „Чемпионата“). Нет таких футболистов в России, которых могут обыграть троих и забить. Думаю, никто не обидится, если скажу, что для российской сборной на чемпионате мира станет успехом выйти из группы», — передаёт слова Чонтофальски корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

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