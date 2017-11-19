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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Чонтофальски: России не хватает таких игроков, как Шава и Паша

Футбол

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски, который приехал в Санкт-Петербург на празднование 10-летия первого российского чемпионства «Зенита», высказал мнение о сборной России.

«России не хватает таких игроков, как Шава (Аршавин. — Прим. „Чемпионата“) и Паша (Погребняк. — Прим. „Чемпионата“). Нет таких футболистов в России, которых могут обыграть троих и забить. Думаю, никто не обидится, если скажу, что для российской сборной на чемпионате мира станет успехом выйти из группы», — передаёт слова Чонтофальски корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Погребняк: Месси, Ибрагимович или Роналду? Аршавин лучший
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Андрей Аршавин Камил Чонтофальски Павел Погребняк
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