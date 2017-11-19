Погребняк: Месси, Ибрагимович или Роналду? Аршавин лучший

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк, приехавший в Санкт-Петербург на празднование 10-летия первого российского чемпионства «Зенита», заявил, что сомневался, стоит ли ему делать это.



«Честно говоря, не хотел бы накалять обстановку разговорами о „Динамо“, даже по этой причине сомневался, стоит ли приезжать — может, не так бы меня поняли», — заявил Погребняк.

Футболиста спросили, кто лучше Лионель Месси, Златан Ибрагимович или Криштиану Роналду.

«Андрей Сергеевич (Аршавин. — Прим. „Чемпионата“) слева от меня сидит — он лучший», — передаёт слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

«Мне кажется, что лучшая школа тренерская в футболе голландская: Адвокат, Хиддинк. Что не хватает российской сборной? Может, не тех игроков вызывают.

Было ли мне стыдно за какой-то матч? Не припомню (Смеётся)», — заявил Погребняк.