Малафеев: главное для Лунёва — вернуть чувство отсутствия боязни столкновений

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о решении голкипера питерской команды и сборной России Андрея Лунёва пойти в стык с игроком соперника в товарищеском матче с командой Испании, который привёл к травме.

«Что я бы сделал на месте Лунёва? Если бы это был товарищеский матч на сборах, я бы себя контролировал. Возможно, поступил бы по-другому. Андрей действовал по ситуации, как и должен был – первым коснуться мяча, несмотря ни на что. С точки зрения вратарского дела, он сделал всё правильно, а именно – коснулся мяча и не дал забить сопернику. Однако, к сожалению, получил травму. Самое главное после восстановления — вернуть чувство отсутствия боязни столкновений», — сказал Малафеев.

Андрей Лунёв получил травму головы в концовке товарищеского матча между Россией и Испанией (3:3). Он серьёзно пострадал после столкновения с нападающим сборной Испании Родриго. Форвард выскочил один на один с Лунёвым, но далеко отпустил от себя мяч и бросился в стык, в результате чего ударил ногой в голову голкиперу.