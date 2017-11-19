Фанаты «Зенита» вывесили огромный баннер «Футбольная столица переехала в Питер!»

Болельщики петербургского «Зенита» на 14-й минуте домашнего матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» выставили баннеры в честь 10-летия первой победы своей команды в чемпионате России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Футбольная столица переехала в Питер!» — написано на плакате. Напомним, что в 2007 году, в матче последнего тура чемпионата России против «Сатурна», на 14-й минуте первого тайма забил Радек Ширл. Игра состоялась чуть больше 10 лет назад – 11 ноября 2007 года. Питерцы выиграли со счётом 1:0 и обеспечили себе первое в истории российское чемпионство.

Из чемпионского состава на стадион «Санкт-Петербург» 19 ноября приехали: Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Радек Ширл и Павел Погребняк. Футболисты провели автограф-сессию и совершили круг почёта по полю, поприветствовав зрителей на трибунах.