Кучук: не могу упрекнуть игроков «Ростова» в том, что они не хотят играть

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал домашнюю ничью с «Амкаром» (0:0) в матче 17-го тура РФПЛ. Обе команды в этой встрече не реализовали по одному пенальти.

«Конечно, мы отрабатываем стандарты. Этому компоненту посвящены тренировки. Это касается атаки и защиты. Над этим работает весь наш штаб, мы смотрим все матчи соперника. Тяжело взломать оборону, когда «Амкар» сидят в защите и ловит нас на контратаке.

Не могу упрекнуть команду в том, что она не хочет играть. Мы хотим победить, и сильное желание нас немного психологически тормозит. У каждого клуба есть такой период, просто его надо пройти, пережить. «Амкар» — агрессивная и мощная команда. Против них тяжело играть в обороне при стандартах. Нужно искать пространство, а его очень мало.

«Ростов» вновь не забил пенальти? Ингасон взял мяч, он был уверен в себе. До этого он забивал пенальти. В этот раз вратарь угадал. У «Амкара» произошла похожая история.

Что касается того, что в этом сезоне «Ростов» плохо играет дома, то так получается, что ребята чувствуют себя в гостях более раскрепощенно. Хочу поблагодарить команду и болельщиков. Считаю, что в Ростове-на-Дону футбольные люди. Они нас сегодня поддерживали. Команда хочет выиграть и выйти из психологической ямы.

Был сегодня спокойным на скамейке, поскольку видел, что команда хочет выиграть и играет. Могли забить мы, мог соперник, но мы за этот результат бились. Был боевой матч, и на поле не было ни одного безразличного футболиста», — цитирует Кучука официальный сайт «Ростова».