«Лион» сыграл вничью с «Монпелье»

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 0:0.

«Лион» продлил свою серию без поражений в Лиге 1 до семи матчей, из которых четыре победных результата и три ничейных. «Монпелье» второй раз подряд сыграл вничью в чемпионате.

«Лион» (25 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на девять очков. «Монпелье» (16) находится на восьмой строчке.