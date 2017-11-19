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«Лион» сыграл вничью с «Монпелье»

Футбол

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 0:0.

«Лион» продлил свою серию без поражений в Лиге 1 до семи матчей, из которых четыре победных результата и три ничейных. «Монпелье» второй раз подряд сыграл вничью в чемпионате.

«Лион» (25 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на девять очков. «Монпелье» (16) находится на восьмой строчке.

Франция - Лига 1. 13-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Лион
Лион
0 : 0
Монпелье
Монпелье
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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