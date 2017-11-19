Фанаты «Лиона» поддержали Фекира, повторив его празднование гола

Болельщики «Лиона» устроили акцию в поддержку капитана команды Набиля Фекира во время домашнего матча 13-го тура Лиги 1 против «Монпелье» (0:0).



На 18-й минуте, так как Фекир играет под 18-м номером, фанаты достали клубные футболки и протянули их к полю тыльной стороной вперёд.

В матче 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» Фекир забил гол, сделав счёт 5:0 в пользу своей команды. После этого он начал показывать в сторону трибун с болельщиками хозяев свою футболку, в результате чего фанаты «Сент-Этьена» вырвались на поле, а команды убежали в раздевалку. Вскоре матч был доигран и завершился с тем же счётом — 5:0. После случившегося Фекир был дисквалифицирован.

Видео доступно в «Твиттере».