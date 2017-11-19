Аршавин: стадион «Зенита» очень понравился. Здесь тепло, не дует, не мокро

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за казахстанский «Кайрат», после разгрома «Тосно» в матче 17-го тура РФПЛ ответил на вопрос о новой арене питерцев. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Приятная церемония, настроение хорошее. Стадион очень понравился. Здесь тепло, не дует, не мокро. Все очень красиво.



Сейчас я общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым — всеми теми, с кем общался и во время периода в «Зените», — цитирует Аршавина сайт клуба.