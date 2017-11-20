«Марсель» на 94-й минуте ушёл от поражения в матче с «Бордо»

«Марсель» вырвал ничью у «Бордо» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счетом 1:1.

В дебюте матча отличился Николя де Превиль. В концовке Морган Сансон сравнял счет.

Беспроигрышная серия «Марселя» в турнире достигла отметки в восемь встреч. «Бордо» не знает побед уже шесть матчей.

«Марсель» с 25 очками занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бордо», который набрал 17 баллов, теперь находится на девятой строчке.