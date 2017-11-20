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«Марсель» на 94-й минуте ушёл от поражения в матче с «Бордо»

Футбол

«Марсель» вырвал ничью у «Бордо» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счетом 1:1.

В дебюте матча отличился Николя де Превиль. В концовке Морган Сансон сравнял счет.

Беспроигрышная серия «Марселя» в турнире достигла отметки в восемь встреч. «Бордо» не знает побед уже шесть матчей.

«Марсель» с 25 очками занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бордо», который набрал 17 баллов, теперь находится на девятой строчке.

Франция - Лига 1. 13-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Бордо
Бордо
1 : 1
Марсель
Марсель
1:0 – де Превиль – 3, 1:1 – Сансон – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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