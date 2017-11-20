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В. Денисов: очень рад, что внёс свой вклад в победу «Локомотива» над «Анжи»

Футбол

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов после выездной победы над «Анжи» (1:0) в 17-м туре РФПЛ отметил, что «железнодорожники» могли забивать больше.

«Тяжелый матч. Должны были забивать второй гол — в концовке был хороший момент. Игра давалась. Особенно во втором тайме. Но три очка есть — это самое главное. Как могу оценить свою игру? Свою игру не оцениваю. Это делает тренерский штаб.

Отлично себя чувствую. Очень рад, что внес свой вклад в победу", — приводит слова игрока пресс-служба ФК «Локомотив».

Связка братьев Миранчуков и десант фанатов из Москвы. Фото «Анжи» – «Локомотив»
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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