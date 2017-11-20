В. Денисов: очень рад, что внёс свой вклад в победу «Локомотива» над «Анжи»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов после выездной победы над «Анжи» (1:0) в 17-м туре РФПЛ отметил, что «железнодорожники» могли забивать больше.



«Тяжелый матч. Должны были забивать второй гол — в концовке был хороший момент. Игра давалась. Особенно во втором тайме. Но три очка есть — это самое главное. Как могу оценить свою игру? Свою игру не оцениваю. Это делает тренерский штаб.

Отлично себя чувствую. Очень рад, что внес свой вклад в победу", — приводит слова игрока пресс-служба ФК «Локомотив».