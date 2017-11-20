Блохин рассказал, что хотел купить в «Динамо» Ракитича и Гранквиста

Бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, что во времена его работы киевский клуб хотел купить полузащитника Ивана Ракитича, ныне выступающего за «Барселону», и защитника Андреаса Гранквиста («Краснодар»).



«Мы перестраивали команду. Те исполнители, которых мы купили, стали ведущими игроками в европейских чемпионатах. Если учесть, что хотели купить Ракитича, Мендеса и Гранквиста, то мы выбирали игроков топ-уровня. По разным причинам это не получилось сделать. Когда пришли новые футболисты, то нужно было время, чтобы они привыкли к менталитету и моим требованиям.



Мне не хватило года. Даже Лобановский говорил, что команду надо создавать от двух до трёх лет. Нельзя в один момент всё взять и создать. Например, пришел Гвардиола — и у него не получалось вначале с «Манчестер Сити; пришёл Клопп – и «Ливерпуль» ползает. С другой стороны, я понимаю, что не выполнил задачу и занимал 3-4 место. Для «Динамо» это низшая планка, которая могла быть», — приводит слова Блохина Footballua.tv.

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