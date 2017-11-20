Блохин: Воронина надо было бить по ушам, потому что он разгильдяй

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин вспомнил о том, какие отношения у него были с экс-форвардами национальной команды Андреем Шевченко и Андреем Ворониным.



«Все ждали, когда я поругаюсь с Шевченко и два астероида столкнутся – но не столкнулись. Воронин? Его надо бить по ушам, потому что он разгильдяй. Я шучу. Никаких обид не было. Когда было Евро, то я им разрешил расслабленную обстановку, и они слушали музыку. Так Воронин поставил песню «За Блохина», или «Виват, Король». А журналисты говорили, что не было обстановки», — приводит слова Блохина Footballua.tv.

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