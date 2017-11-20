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Блохин: Воронина надо было бить по ушам, потому что он разгильдяй

Футбол

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин вспомнил о том, какие отношения у него были с экс-форвардами национальной команды Андреем Шевченко и Андреем Ворониным.

«Все ждали, когда я поругаюсь с Шевченко и два астероида столкнутся – но не столкнулись. Воронин? Его надо бить по ушам, потому что он разгильдяй. Я шучу. Никаких обид не было. Когда было Евро, то я им разрешил расслабленную обстановку, и они слушали музыку. Так Воронин поставил песню «За Блохина», или «Виват, Король». А журналисты говорили, что не было обстановки», — приводит слова Блохина Footballua.tv.

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Источник: Телеканалы Футбол 1/Футбол 2 Сообщить об ошибке
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Сборная Украины — Футбол Андрей Воронин Андрей Шевченко Олег Блохин
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