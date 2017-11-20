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Дортмундская «Боруссия» нацелилась на нападающего «Боки Хуниорс» Бенедетто

Футбол

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» проявляет интерес к нападающему «Боки Хуниорс» Дарио Бенедетто, сообщает Sportbuzzer.

Согласно информации источника, этот футболист рассматривается в качестве возможной замены габонскому форварду Пьер-Эмерику Обамейянгу, который переживает не лучшие времена.

В чемпионате Аргентины Бенедетто принял участие в 34 матчах и стал автором 28 голов. Контракт 27-летнего футболиста с аргентинским грандом в силе до лета 2021 года.

Кроме того, сообщается, что немецкий клуб проявляет интерес и к форварду «Расинга» из Авельянеды Лаутаро Мартинесу.

Источник: Sportbuzzer Сообщить об ошибке
Теги
Бока Хуниорс Боруссия Д Расинг Авельянеда Трансферы
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