Рахимов: Месси не выполняет такой объём работы, как Кокорин

Известный российский тренер Рашид Рахимов высказал мнение по поводу игры «Зенита» в домашнем матче 17-го тура РФПЛ с «Тосно». Петербургский клуб одержал победу со счётом 5:0.

«Я бы сказал, что целостности все равно еще не видно в игре «Зенита». Но сегодня очень важно было одержать победу, забить голы. В первом тайме «Зенит» реализовал пенальти, но преимущества большого не ощущалось, приходилось нелегко. Игра поменялась, и соперник раскрылся только после того, как был забит второй мяч. Тогда уже у «Зенита» появились неплохие комбинации — стало больше свободных зон. Ну а после третьего мяча «Тосно» доигрывал встречу в расстроенном состоянии.

Что касается гола Кокорина, то очень важную роль сыграло открывание Дзюбы в этой атаке. Кокорин пробросил себе мяч, набрал скорость. На такой скорости ему хватило одного движения, чтобы уйти от Дугалича. Казаев не стал фолить, сбивать, и Буйволов не стал трогать Кокорина. Игроки «Тосно» не смогли друг друга подстраховать — ведь они еще должны были держать в поле зрения Дзюбу.

Получилось в стиле Месси? (смеётся) Думаю, такие параллели проводить не нужно. Всё-таки Месси играет в совершенно другой футбол. Месси не выполняет такой объём работы, какой сейчас выполняет Кокорин. Аргентинец от неё освобождён, знает, какую ему позицию занимать, знает, когда нужно взорваться. По игре «Зенита» мы видим, что от оборонительной работы не освобождён никто. Все отрабатывают в обороне", — цитирует Рахимова «Спорт уик-энд».