Бенитес: Погба далёк от уровня Джеррарда, они разные

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не похож на экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, с которым Бенитес ранее работал в мерсисайдской команде. Об этом испанец рассказал после поражения от МЮ» (1:4) в 12-м туре АПЛ.

«Нет, они разные. Стиви был самым классным в течение стольких лет. Он был последовательным и играл ключевую роль в каждом матче, даже без мяча. Джеррард был отличным игроком.

Погба – отличный футболист, но он не на одном уровне с Джеррардом. Чтобы стоять с ним рядом, нужно стабильно играть лет 10-15. Но это не мой футболист, поэтому не нужно много говорить. Он отличный игрок, как и большинство в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Бенитеса Sky Sports.