Лайонел Адамс: тяжело в 17 лет конкурировать с Березуцкими и Игнашевичем

Воспитанник московского ЦСКА защитник Лайонел Адамс, ныне выступающий за «Серседу» в третьем испанском дивизионе, поделился воспоминаниями о пребывании в «армейском» клубе.

«На сборах основы впечатлило профессиональное отношение людей к игре и к себе. Дедовщины не было, всё дружелюбно. Ошибся – подскажут, помогут. Легионеры были высочайшего класса – Думбия, Муса, Секу, Хонда.

Я с молодыми держался — Сердер Сердеров, Петя Тен, Костя Базелюк, Семён Федотов. Из обоймы больше общался с Жорой Щенниковым и Пашей Мамаевым. Алан Дзагоев – очень хороший парень.

Я объективно до этого уровня недотягивал – поэтому всё сборами и закончилось. Тяжело в 17 лет с Березуцкими и Игнашевичем конкурировать, — рассказал Адамс корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Адамсом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.