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Фотография спартаковского перформанса представлена на конкурсе Best of Russia

Футбол

Продолжается приём работ на фотоконкурс Best of Russia. Мы рады представить на конкурсе работы фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Мысякина.

В числе прочих представлена фотография перформанса фанатов «Спартака» на матче 23-го тура РФПЛ сезона-2016/17 с «Зенитом», состоявшемся 16 апреля и завершившемся победой красно-белых со счётом 2:1.

Оценивайте фотографии автора на портале Best of Russia, используя возможность голосования под каждым снимком с цифрой +1.

Голосовать можно лишь один раз, но за каждую из работ автора. Голосование возможно с нескольких устройств.

«Лучшие фотографии России» — беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. В проекте может принять участие каждый человек (вне зависимости от того, где он проживает), увлекающийся фотографией, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Единственное условие — фотографии должны быть сняты в России в период с сентября 2016 по ноябрь 2017. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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