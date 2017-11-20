«Марибор» вылетел на матч со «Спартаком» в составе 20 футболистов

«Марибор» вылетел в Москву на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Спартаком». Как сообщает пресс-служба словенского клуба, в составе делегации 20 футболистов.

Вратари: Ясмин Ханданович, Матко Обрадович, Альяж Котман.



Защитники: Марко Шулер, Жан-Клод Биллонг, Митя Вилер, Мартин Милец, Матей Палчич.

Полузащитники: Мароан Каба, Блаж Врховец, Алекс Пихлер, Амир Дервишевич, Дамьян Бохар, Валон Ахмеди, Дино Хотич, Даре Вршич, Мартин Крамарич.

Нападающие: Грегор Байде, Маркос Таварес, Ясмин Мешанович.

Матч «Спартак» — «Марибор» состоится 21 ноября и начнётся в 20:00 по московскому времени.

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