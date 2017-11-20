Матч четвёртой румынской лиги завершился со счётом 26:1

Матч четвёртой румынской лиги между командами «Академия Рапид» и «Венус» завершился разгромной победой хозяев – 26:1. При счёте 19:0 болельщики на трибунах начали просить остановить игру. Румынские СМИ считают, что после этого поражения руководству следовало бы снять команду с турнира, потому что даже в пятом дивизионе нет таких слабых клубов. Об этом пишет 1923.ro.

После 12 туров «Академия Рапида», набрав 32 очка, лидирует в чемпионате. «Венус» провёл 11 матчей, потерпев поражение в каждом из них. Разница мячей – 9-82.

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