Хавбек «Урала» Бумаль: не был удивлён, когда «Севилья» проиграла «Спартаку» 1:5

Полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль рассказал, что помимо екатеринбургской команды в своих рядах его хотели видеть и другие российские клубы.

«Я получал много звонков от агентов. Но часто не было конкретики, кроме «Урала» «Ахмат» и «Анжи» хотели подписать контракт со мной. «Анжи» я отказал напрямую, немного колебался с «Ахматом» после того, что слышал о городе. Поэтому я подписал контракт с «Уралом» — и не пожалел! Прекрасный город, приветливые люди, у клуба хорошая инфраструктура, новый стадион находится в стадии строительства, мы проводим хорошие матчи. С тех пор меня дважды вызывали в сборную Камеруна, и я начинаю заявлять о себе.

Это правда, что многие французские клубы интересовались мной, но в итоге это были просто обещания. Клубы, которые проявляли интерес, в итоге брали другого игрока, поэтому я очень счастлив там, где я сейчас. Я единственный франкоязычный игрок в команде, но я говорю по-болгарски, поэтому много общаюсь с Димитровым. Я хорошо говорю по-английски, поэтому мы хорошо общаемся, в худшем случае — через клубного переводчика. Я тоже буду говорить на русском.

Я был приятно удивлён уровнем чемпионата. ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» — лучшие команды. Я не был удивлён, когда «Севилья» проиграла 1:5 «Спартаку». Никто не должен пренебрегать этими командами, они могут доставить много неприятностей. В топ-командах много хороших и техничных игроков, в нижней части таблицы клубы делают ставку на физику, но в целом уровень команд намного выше болгарского. Я думаю, что «Лудогорец» занял бы тут седьмое место, не выше.



По сравнению с Болгарией здесь прекрасные базы, и мы всегда путешествуем на самолёте. У нас также будет красивый стадион в Екатеринбурге для чемпионата мира, а пока мы играем на временной арене. Екатеринбургский клуб очень дружный, семейный, мы очень много веселимся во время работы", — цитирует камерунца Footballski.