Каррера: Джикия будет ещё лучше выполнять свой долг

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал тот факт, что защитник его команды Георгия Джикия подписал с клубом новый контракт. Сегодня стало известно, что футболист продлил соглашение с красно-белыми до 2022 года.

«Я думаю, что Джикия доволен, что продлил контракт с клубом. Он будет ещё лучше выполнять свой долг. Георгий должен доказать, что этого заслуживает», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Джикия перешёл в стан «Спартака» 27 декабря 2016 года из пермского «Амкара». За это время сыграл 30 матчей и забил один гол.