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Каррера: Джикия будет ещё лучше выполнять свой долг

Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал тот факт, что защитник его команды Георгия Джикия подписал с клубом новый контракт. Сегодня стало известно, что футболист продлил соглашение с красно-белыми до 2022 года.

«Я думаю, что Джикия доволен, что продлил контракт с клубом. Он будет ещё лучше выполнять свой долг. Георгий должен доказать, что этого заслуживает», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Джикия перешёл в стан «Спартака» 27 декабря 2016 года из пермского «Амкара». За это время сыграл 30 матчей и забил один гол.

Джикия продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Георгий Джикия Массимо Каррера
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