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Фанатов «Вест Хэма» попросили не звонить по экстренному номеру после поражения

Футбол

Диспетчерская служба отдела полиции Эссекса в социальной сети обратилась к фанатам «Вест Хэм Юнайтед» и попросила болельщиков больше их не беспокоить, если их любимая команда снова проиграла.

«Неприемлемо звонить по экстренному номеру 999, если «Вест Хэм» снова проиграл, а вы не знаете, что делать. Это пустая трата нашего времени», – говорится в «твиттере» диспетчерской.

«Молотобойцы» в дебютном матче под руководством Дэвида Мойеса уступили на выезде «Уотфорду» в 12-м туре чемпионата Англии со счётом 0:2.

Мойес признался, что некоторые игроки «Вест Хэма» его очень разочаровали
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед Болельщики — Футбол
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