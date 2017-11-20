Фанатов «Вест Хэма» попросили не звонить по экстренному номеру после поражения

Диспетчерская служба отдела полиции Эссекса в социальной сети обратилась к фанатам «Вест Хэм Юнайтед» и попросила болельщиков больше их не беспокоить, если их любимая команда снова проиграла.



«Неприемлемо звонить по экстренному номеру 999, если «Вест Хэм» снова проиграл, а вы не знаете, что делать. Это пустая трата нашего времени», – говорится в «твиттере» диспетчерской.

«Молотобойцы» в дебютном матче под руководством Дэвида Мойеса уступили на выезде «Уотфорду» в 12-м туре чемпионата Англии со счётом 0:2.