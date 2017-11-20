Каррера примет решение об участии Ещенко в игре с «Марибором» в день матча

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко не смог принять участие во втором тайме субботней игры 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (4:1). Обследование выявило у него дискомфорт в коленном суставе. По этой причине во время сегодняшней тренировки футболист будет работать по индивидуальной программе.



Как сообщает официальный сайт красно-белых, решение об участии Ещенко в матче Лиги чемпионов с «Марибором» главный тренер столичного клуба Массимо Каррера примет завтра.

Матч «Спартак» — «Марибор» состоится 21 ноября, начало игры — в 20:00 мск.