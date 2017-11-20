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Каррера примет решение об участии Ещенко в игре с «Марибором» в день матча

Футбол

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко не смог принять участие во втором тайме субботней игры 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (4:1). Обследование выявило у него дискомфорт в коленном суставе. По этой причине во время сегодняшней тренировки футболист будет работать по индивидуальной программе.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, решение об участии Ещенко в матче Лиги чемпионов с «Марибором» главный тренер столичного клуба Массимо Каррера примет завтра.

Матч «Спартак» — «Марибор» состоится 21 ноября, начало игры — в 20:00 мск.

Зобнин готов сыграть с «Марибором» с первых минут, участие Ещенко под вопросом
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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Марибор ФК Спартак Андрей Ещенко Массимо Каррера Травмы — футбол
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