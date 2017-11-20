Сарри: в ЛЧ «Наполи» видит тусклый свет в конце тоннеля, и надо сделать его ярче

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Шахтёром» (21 ноября) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ситуация в группе очень сложная. Мы видим для себя тусклый свет в конце тоннеля, и надо сделать его ярче, чтобы миновать этот тоннель. Ожидаю, что мои игроки сыграют с душой и решимостью, так как из этого турнира нельзя вылетать, не выложившись на полную. „Наполи“ должен сыграть с определённой жёсткостью.

Многие люди всё ещё недооценивают «Шахтёр», но это очень сильная команда с такими атакующими игроками, как Марлос, Бернард и Тайсон. Эти футболисты обладают особым стилем. Фред тоже очень хороший игрок» — цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

Турнирное положение в группе F после четырёх туров: 1. «Манчестер Сити» — 12 очков; 2. «Шахтёр» — 9; 3. «Наполи» — 3; 4. «Фейеноорд» — 0.