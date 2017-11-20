Тосун: хотеть слишком многого в Лиге чемпионов не очень мудро

Форвард «Бешикташа» Дженк Тосун перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (21 ноября) отметил, что не хочет забегать вперёд.

«Лига чемпионов — самый важный турнир, в котором играют лучшие из лучших. Десять очков в четырех матчах — отличный результат, и я очень рад, что мне удалось забить четыре гола за это время. Но я хочу забить ещё больше.

Ставить высокие цели — это хорошо, но хотеть слишком многого в таком турнире не слишком мудро. Гораздо разумнее идти по дистанции от матча к матчу. Сейчас мы хотим удачно сыграть с «Порту» и «Лейпцигом» и занять первое место в группе. Потом же снова надо будет идти от игры к игре", — цитирует игрока сайт УЕФА.