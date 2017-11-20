Гамшик: «Наполи» нужна только победа над «Шахтёром»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик в преддверии домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (21 ноября) поделился ожиданиями от игры.

«В матче против „Милана“, а это классная команда, мы заработали три очка. Рады, что имеем уже 11 побед в Серии А, но сезон длинный, а впереди у нас очень важный матч с «Шахтёром».

Мы знаем, что команде нужна только победа, и мы должны сделать всё возможное, чтобы добиться её. Команде надо играть в свой футбол и сохранять концентрацию", — цитирует игрока сайт клуба.