«Реал» рассматривает возможность перехода Алексиса Санчеса в январе

Мадридский «Реал» планирует пригласить в состава чилийского нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Такими сведениями располагает интернет-издание Tribal Football. Срок действия контракта футболиста с «канонирами» истекает летом будущего года, чемпионы Испании готовы осуществить трансфер чилийца в предстоящее зимнее окно, рассчитывая потратить около € 30 млн.
Сообщается, что эту идею одобряет и глава «Реала» Флорентино Перес, а сам Санчес с воодушевлением рассматривает перспективу поработать под тренерским началом Зинедина Зидана.
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