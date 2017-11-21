Вилья: не планирую возвращаться в Европу

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», не намерен возобновлять выступление в Европе.

«Я очень рад слышать, что люди вспоминают обо мне с любовью. Однако в данный момент чувствую себя здесь отлично и не планирую возвращаться в Европу», — приводит слова Вильи Marca.

На вопрос о том, считает ли он сборные Бразилии и Германии сильнее национальной команды Испании на предстоящем чемпионате мира, Вилья ответил: «Речь идёт о двух очень сильных командах. На мундиале будет видно, превосходят ли они испанскую сборную или уступают ей. Я не сторонник того, чтобы называть фаворитов».