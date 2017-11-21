Гризманн: не планирую зимой покидать «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметил, что смена клубной прописки в зимнее трансферное окно не входит в его планы. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста сборной Франции заинтересована «Барселона», которая уже достигла принципиального соглашения с ним на предмет перехода по окончании сезона.

«Я не планирую покидать «Атлетико» зимой. Кроме того, за «Атлетико» будут играть Диего Коста и Витоло. Так что нам предстоит добиться как можно более высоких мест для «Атлетико». С президентом клуба я ничего не обсуждал насчёт моего перехода в другой клуб», — цитирует Гризманна TF1.

Контракт Гризманна со столичным клубом рассчитан до лета 2022 года.