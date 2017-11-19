Коке: Гризманн спокоен, голы и его лучшая игра ещё придут

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился впечатлениями от дерби с «Реалом» (0:0) в 12-м туре чемпионата Испании.

«Матч был интенсивный. Мы имели хорошие моменты и хотели выиграть дерби против своего вечного соперника. У нас столько же очков, что и у „Реала“, так что мы сфокусированы на двух командах («Валенсии» и «Барселоне». — Прим. «Чемпионата»), которые опережают нас в таблице.

Гризманн не забил в восьмом подряд матче? Антуан спокоен, голы и его лучшая игра ещё придут. Мы все должны оставаться спокойны", — цитирует Коке Marca.