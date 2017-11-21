Заммер: во времена Анчелотти в «Баварии» был вакуум в руководстве клуба

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер поделился мнением об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера команды по ходу нынешнего сезона. Заммер считает, что это не в последнюю очередь было спровоцировано и неудачной работой руководства клуба, которое долго не находило спортивного директора.

«Во времена Анчелотти в «Баварии» был вакуум в руководстве. Мюнхенцам не хватало спортивного директора. Когда нет человека на этой позиции, а тренеру даются полномочия, которые не входят в круг его задач, то это надолго приводит к нестабильности», — цитирует Заммера Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

В начале октября Анчелотти на посту наставника немецкого гранда сменил Юпп Хайнкес.