Заммер: способности Хазенхюттля позволят ему возглавить «Баварию»

Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер считает, что наставник «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль может в будущем работать у руля мюнхенцев. В последнее время имя этого специалиста в Германии упоминалось неоднократно. Многие считают, что он способен работать в качестве наставника немецкого гранда.
«Возможно, назначение Хазенхюттля главным тренером «Баварии» со следующего сезона было бы преждевременным решением. Однако он обладает незаурядными способностями. Они позволят ему когда-нибудь возглавить «Баварию», — приводит слова Заммера Bild.
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