Мончи: тот, кто считает, что «Атлетико» умер, просто не знает Симеоне

Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи, занимающий ныне аналогичную должность в «Роме», считает, что мадридский «Атлетико» в нынешнем сезоне рано списывать со счетов. Свою убеждённость Мончи обосновывает личностью главного тренера столичной команды Диего Симеоне.

«Тот, кто считает, что «Атлетико» умер, просто не знает Симеоне. Да, у команды был спад, но они переживут возрождение. На этом уровне требования очень высоки, и ты не можешь позволить себе много ошибок. Кроме того, каждый момент сомнений кажется более значительным, чем это есть на самом деле», — приводит слова Мончи AS.

По итогам 12 туров чемпионата Испании «Атлетико» заработал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.