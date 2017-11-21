Лебедев: матч в Хабаровске станет издевательством над всем российским футболом

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поделился мнением о том, что матч 18-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом» может состояться 27 ноября при температуре от — 10°С до — 12°С.

«Предстоящий матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» станет издевательством над всем российским футболом. Это издевательство над игроками и в большей степени издевательство над нашими болельщиками. Выходить на поле при таких температурах нельзя. У хоккеистов условия лучше, они на закрытой площадке играют. А как в такой мороз играть в футбольной форме? Несколько игроков ЦСКА уже получили травмы.

Надо понимать, что «Локомотив» и ЦСКА представляют нашу страну в еврокубках, а в их составах много игроков сборной России. Я с уважением отношусь ко всем регионам нашей страны, но 8 часов полёта, разница в 20, а то и 30 градусов, плюс 8 часов полёта обратно? И всё это накануне матча с «Бенфикой»? Нужно с пониманием относиться ко всему нашему футболу, а не идти на поводу у руководителей «СКА-Хабаровск», которые счастливы, что в их город приехала Премьер-Лига», – сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата Никитой Кузиным.