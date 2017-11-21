Витиньо — перед игрой в Хабаровске: к медведю не подойду ни за что

В официальном аккаунте ЦСКА в YouTube размещено видео о выезде команды в Хабаровск на гостевой матч 17-го тура РФПЛ. Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоялся 18 ноября и завершился победой московской команды со счётом 4:2.

В числе прочего в видео ЦСКА показано шуточное интервью с бразильским нападающим Витиньо в самолёте.

«В такие дальние перелёты по России я ещё не отправлялся. Чтобы так долго лететь над одной страной, такого ещё не было в моей жизни. Судя по всему, местные люди встречают на улицах полярных медведей, обнимают их и предлагают сфотографироваться. Но я к медведю не подойду ни за что», — пошутил Витиньо.

Видео можно посмотреть в YouTube.