Джикия: Смолов в игре с Испанией удивил. Желаю, чтобы его мечта сбылась

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением об игре форварда «Краснодара» и российской национальной команды Фёдора Смолова в товарищеском матче с испанцами. Матч Россия — Испания состоялся 14 ноября в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:3, Смолов забил два гола.

«Смолов в игре с Испанией удивил! Поздравляю Федю с сумасшедшими голами. Мы с ним неплохо общаемся, рад за него. Он выкладывается в каждом матче и доказывает свою состоятельность. В чемпионате России он за три-четыре тура снова включился в бомбардирскую гонку. Началась настоящая рубка за звание лучшего снайпера.



Смолов отличный футболист, но ещё он очень воспитанный и начитанный молодой человек — это важно. От всей души желаю ему и дальше забивать. Но только не в играх со «Спартаком». И ещё желаю, чтобы его мечта сбылась, он этого заслуживает. Какая — сказать не могу».