Пейчинович: возможно, Путин самый сильный президент в мире

Сербский защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович объяснил, почему хочет сделать совместное фото с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас Путин – самая важная фигура в мировой политике и экономике. Да, есть санкции, но Россия — очень сильная страна. Думаю, скоро настанет момент, когда санкции снимут. Европа зависит от России. Есть неприятели, но они будут постоянно. Знаю, не все любят Путина. Но он сильный игрок в политике. Возможно, самый сильный президент в мире», — сказал 30-летний футболист.