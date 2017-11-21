Гончаренко: на бумаге «Бенфика» занимала бы второе место, но пока это не так

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Футбол не всегда бывает логичен. «Бенфика» по потенциалу достаточно сильная команда. После «МЮ» на бумаге они бы занимали второе место в нашей группе. Но пока это не так.

После матча в Базеле, в котором она потерпела разгромное поражение, «Бенфика» поменяла схему. Любое такое изменение должно как-то изменить игру. Если при предыдущей схеме они острее атаковали, то теперь надёжнее действуют в обороне. Но лицо «Бенфики» сохраняется: контроль мяча, игра в атаку.

Можно сказать, что градус матча будет достаточно высоким. А завтра будем об этом рассуждать.

У нас вызывал озабоченность не сам ноль (количество очков в домашних матчах в ЛЧ), а то, как мы атакуем. Вот в этом плане изменения должны быть сделаны. Поэтому многим нашим командам удобнее играть на выезде, где соперник играет более открыто.

«Бенфика» очень много играет с мячом в матчах с любым соперником. Жонас — разноплановый нападающий, сложно сказать, как он атакует. Мне он знаком ещё по временам «Валенсии». Жонаса из глубины поддерживает Пицци. Не меньше наших защитников играет там Луизао. Потенциал Сальвио — футболиста сборной Аргентины — мы уже видели в «Лужниках», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Матч ЦСКА — «Бенфика» состоится 22 ноября. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.