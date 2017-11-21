А. Березуцкий пропустит от 2 до 3 месяцев, Фернандес готов сыграть с «Бенфикой»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, получивший травму в гостевом матче 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (4:2), пропустит от двух до трёх месяцев. Об этом на пресс-конференции в преддверии домашней встречи с «Бенфикой» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко. В то же время защитник Марио Фернандес, не игравший в Хабаровске в связи с мышечной травмой,готов выйти на поле.

«Марио готов играть, Алексей пропустит от двух до трёх месяцев», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Матч ЦСКА – «Бенфика» состоится 22 ноября. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.